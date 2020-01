Распространение коронавируса в Китае вызывает беспокойство у диамантеров Сурата из-за вероятности того, что экспорт бриллиантов может пострадать от этой вспышки

Сегодня

Распространение коронавируса в Китае вызывает беспокойство у диамантеров Сурата из-за вероятности того, что экспорт бриллиантов может пострадать от вспышки этого вируса, сообщает Times of India.По данным Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), большая часть экспорта бриллиантов в Китай осуществлялась через Гонконг, и теперь коронавирус может повлиять на потребительский спрос, что приведет к падению экспорта.Times of India привела слова заместителя председателя GJEPC Колина Шаха (Colin Shah), который заявил: «Китай является вторым по величине рынком алмазных ювелирных изделий в мире после США. Вспышка скажется на потребительском спросе, что приведет к сокращению экспорта бриллиантов». Шах также сказал, что Индия рассчитывает на рост бизнеса после того, как рынок в Гонконге начнет восстанавливаться после прекращения жестоких антиправительственных протестов. «Однако в связи с угрозой распространения вируса мы опасаемся, что спрос на алмазы может снизиться», - сказал он.По данным GJEPC, экспорт бриллиантов в Гонконг сократился на 8,45%, до 7,41 млрд долларов США, с 8,09 млрд долларов в период с апреля по декабрь 2019 года.