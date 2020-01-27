Эксклюзив

Этические источники поставок бриллиантов и Организация по стандартизации бриллиантов

Алмазный сектор готов встретить новое десятилетие и преодолеть некоторые из своих проблем, связанные с прошлым. Этические источники поставок, несомненно, являются одним из основных аспектов, которым должны заниматься профессионалы, работающие в отрасли...

27 января 2020

Али Пасторини: «Проблемы хороши тем, что заставляют нас мыслить нестандартно и быть ближе к клиентам»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании DEL LIMA JEWERLY и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

20 января 2020

Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других

Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...

09 января 2020

Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски

Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...

30 декабря 2019

Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами

Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

23 декабря 2019

Распространение коронавируса в Китае вызывает беспокойство у диамантеров Сурата из-за вероятности того, что экспорт бриллиантов может пострадать от этой вспышки

Сегодня
Новости

Распространение коронавируса в Китае вызывает беспокойство у диамантеров Сурата из-за вероятности того, что экспорт бриллиантов может пострадать от вспышки этого вируса, сообщает Times of India.
По данным Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), большая часть экспорта бриллиантов в Китай осуществлялась через Гонконг, и теперь коронавирус может повлиять на потребительский спрос, что приведет к падению экспорта.
Times of India привела слова заместителя председателя GJEPC Колина Шаха (Colin Shah), который заявил: «Китай является вторым по величине рынком алмазных ювелирных изделий в мире после США. Вспышка скажется на потребительском спросе, что приведет к сокращению экспорта бриллиантов». Шах также сказал, что Индия рассчитывает на рост бизнеса после того, как рынок в Гонконге начнет восстанавливаться после прекращения жестоких антиправительственных протестов. «Однако в связи с угрозой распространения вируса мы опасаемся, что спрос на алмазы может снизиться», - сказал он.
По данным GJEPC, экспорт бриллиантов в Гонконг сократился на 8,45%, до 7,41 млрд долларов США, с 8,09 млрд долларов в период с апреля по декабрь 2019 года.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished