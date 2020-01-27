WDC назначил Элоди Дагузан своим новым исполнительным директором

Сегодня

Совет директоров Всемирного алмазного Совета (WDC) назначил Элоди Дагузан (Elodie Daguzan) новым исполнительным директором организации. Официально она вступит в должность с 1 февраля 2020 года.Уроженка Франции, Дагузан имеет 19-летний опыт работы в алмазной промышленности. Она занимала должности в нескольких самых престижных ювелирных домах и последние восемь лет возглавляла отдел коммуникаций и связей с промышленностью в Rubel & Ménasché, парижской компании по торговле бриллиантами.С 2017 года Дагузан представляла компанию в WDC, являясь активным членом целевой группы Кимберлийского процесса (KP), а также комитетов по коммуникациям, членству и стратегическому планированию.Выпускница парижской Сорбонны, в которой она в 2000 году получила степень магистра археологии, Дагузан также является дипломированным геммологом. Она обучалась в Национальном институте геммологии (National Institute of Gemology) в Париже и Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America) в Нью-Йорке.«Она приходит на эту должность с внутренним пониманием алмазной промышленности и той важной роли, которую играет Всемирный алмазный совет... Мы уверены, что благодаря ее вкладу Совет будет еще более укреплен”, - заявил президент WDC Стефан Фишлер (Stephane Fischler).«Для КП и WDC это особенно сложное время, поскольку они постоянно стремятся обеспечить доверие потребителей к алмазам и оправдать ожидания сегодняшних клиентов», - сказала, со своей стороны, Дагузан.На посту исполнительного директора WDC она сменит Мари-Шанталь Канинду (Marie-Chantal Kaninda), которая покинула эту должность в конце 2019 года.