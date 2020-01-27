Индийская компания SRK представляет новые безопасные и многоразовые упаковки для алмазов

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Производитель и экспортер алмазов Shree Ramkrishna Exports Pvt. Ltd. (SRK) из Индии представил новую упаковку для алмазов, обеспечивающую дополнительную безопасность и пригодную для повторного использования на 100%.В SRK сообщили, что упаковка сделана из высококачественной бумаги и чрезвычайно долговечна. В комплекте идет уникальная этикетка, которая может быть легко отделена от упаковки.Концепт был разработан собственной командой SRK. Наиболее важной особенностью этой упаковки является прозрачная вставка, которая дает владельцу камня уверенность в его физическом присутствии в упаковке без необходимости раскрывать упаковку. Это обеспечит лучшую безопасность для камня, а также сократит время обработки товара при просмотре.Новая упаковка появилась после того, как SRK, которая занимается обработкой алмазов весом 3, 5 и более каратов, запустила в прошлом году свою инициативу по отслеживанию камней «Следы» (The Footprints) - программу, сертифицированную Британским институтом стандартов с сертификатом PAS 7000.