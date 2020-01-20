Botswana Diamonds привлекла 250 тыс. фунтов стерлингов для финансирования геологоразведочных работ на юге Африки

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Botswana Diamonds выпустила около 42 миллионов новых обыкновенных акций по цене размещения 0,6 пенса за акцию, чтобы привлечь £ 250 тыс.Компания, зарегистрированная на Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), заявила, что собранные средства пойдут на финансирование геологоразведочных работ в текущем году в Ботсване, Зимбабве и Южной Африке, и для предоставления дополнительного оборотного капитала компании.К каждой размещаемой акции прикреплен один варрант с правом подписки на одну новую обыкновенную акцию по цене 0,6 пенса за новую простую акцию сроком на два года с 28 января 2020 года.«Размещаемые акции будут иметь равные права с существующими обыкновенными акциями компании», - сказали в Botswana Diamonds.В прошлом месяце Botswana Diamonds сообщила, что ее работа по разведке алмазов будет сосредоточена на приоритетных кимберлитовых проектах в Зимбабве и кимберлитовом месторождении в провинции Фри Стейт (Free State) в Южной Африке наряду с новыми проектами в Калахари в Ботсване.В настоящее время компания владеет 2,5% акций совместного предприятия с Vast Resources для разработки концессии Чиадзва (Chiadzwa) на алмазных месторождениях Маранге (Marange) в Зимбабве.Botswana Diamonds также сообщила, что ее партнер Subterrane в области разведки полезных ископаемых наметил пять целей, готовых к бурению, на проекте Торни Ривер (Thorny River) в Южной Африке. Они, как сообщается, могут оказаться кимберлитовыми трубками.Кроме того, согласно заявлению компании, ее подрядчик по добыче алмазов уже начал работы по переработке алмазоносного гравия и отвалов вокруг знаменитого рудника Марсфонтейн (Marsfontein).В сообщении также говорилось, что бурение планируется на четырех участках в Калахари в Ботсване. Эти участки представляют собой геофизические аномалии с предположительно большим содержанием алмазов в руде. Анализ кимберлитовых проб также показал положительные результаты.