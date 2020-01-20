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23 декабря 2019

Wonder Technologies представляет синтетический бриллиант WonderDiamond

Сегодня
Новости

Российская компания по созданию выращенных в лаборатории бриллиантов Wonder Technologies выпустила в продажу синтетические бриллианты WonderDiamond по цене в 2 раза ниже природных камней, сообщили в компании.  
«Цена природного бриллианта складывается не из стоимости его производства, в высокой цене виноваты «эмоции покупателя» и, конечно, цепочка посредников. Wonder Technologies меняет правила игры: мы контролируем все этапы от рождения камня до огранки и дистрибуции, поэтому бриллиант WonderDiamond стоит в 2 раза дешевле, а не на треть, как в среднем по рынку», - заявил основатель Wonder Technologies Андрей Синогейкин.
Согласно сообщению, продукция «WonderDiamond» отличается высочайшей чистотой и качеством, а также широким диапазоном каратов и оттенков. 
Для создания своих бриллиантов Wonder Technologies совместно с Российской академией наук разработала уникальную технологию на основе метода химического осаждения из паровой фазы (CVD). 
Wonder Technologies была основана в 2016 году. Первоначальные инвестиции в проект составили 5 млн долларов США. 
В 2020 году компания планирует запустить масштабное производство с объемом инвестиций в 50 млн долларов.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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