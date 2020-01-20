Эксклюзив
Этические источники поставок бриллиантов и Организация по стандартизации бриллиантов
Алмазный сектор готов встретить новое десятилетие и преодолеть некоторые из своих проблем, связанные с прошлым. Этические источники поставок, несомненно, являются одним из основных аспектов, которым должны заниматься профессионалы, работающие в отрасли...
Вчера
Али Пасторини: «Проблемы хороши тем, что заставляют нас мыслить нестандартно и быть ближе к клиентам»
Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании DEL LIMA JEWERLY и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
20 января 2020
Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других
Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...
09 января 2020
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Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...
30 декабря 2019
Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами
Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...
23 декабря 2019
АГД ДАЙМОНДС добыла 25-миллионную тонну руды
В 2019 году итоговый показатель по переработке руды на обогатительной фабрике ГОКа им. В. Гриба составил 4,240 млн тонн руды.
Фото: АГД ДАЙМОНДС
Месторождение имени В. Гриба является источником крупных высококачественных алмазов. Так, в декабре 2019 года АГД ДАЙМОНДС добыла алмаз весом 199,43 карата, которому, в соответствии с инициативой компании, было присвоено имя «Георгий Седов» в честь русского гидрографа и полярного исследователя.
Кроме того, 5 января текущего года АГД ДАЙМОНДС добыла камень массой 86,46 карата. Его назвали в честь Георгия Георгиева, первооткрывателя месторождения алмазов им. М. В. Ломоносова, внесшего значительный вклад в дело открытия и становления Архангельской алмазоносной провинции.
Алмаз «Георгий Георгиев» – пятнадцатый по счету из всех кристаллов ювелирного качества и особо крупных размеров, добытых на месторождении им. В. Гриба.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough & Polished, Страсбург