АГД ДАЙМОНДС добыла 25-миллионную тонну руды

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Фото: АГД ДАЙМОНДС

АГД ДАЙМОНДС переработала юбилейную 25-миллионную тонну руды на своей обогатительной фабрике ГОКа им. В. Гриба. В компании заявили, что добыча руды идет в соответствии с производственным планом.В 2019 году итоговый показатель по переработке руды на обогатительной фабрике ГОКа им. В. Гриба составил 4,240 млн тонн руды.Месторождение имени В. Гриба является источником крупных высококачественных алмазов. Так, в декабре 2019 года АГД ДАЙМОНДС добыла алмаз весом 199,43 карата, которому, в соответствии с инициативой компании, было присвоено имя «Георгий Седов» в честь русского гидрографа и полярного исследователя.Кроме того, 5 января текущего года АГД ДАЙМОНДС добыла камень массой 86,46 карата. Его назвали в честь Георгия Георгиева, первооткрывателя месторождения алмазов им. М. В. Ломоносова, внесшего значительный вклад в дело открытия и становления Архангельской алмазоносной провинции.Алмаз «Георгий Георгиев» – пятнадцатый по счету из всех кристаллов ювелирного качества и особо крупных размеров, добытых на месторождении им. В. Гриба.