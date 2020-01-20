Эксклюзив

Этические источники поставок бриллиантов и Организация по стандартизации бриллиантов

Алмазный сектор готов встретить новое десятилетие и преодолеть некоторые из своих проблем, связанные с прошлым. Этические источники поставок, несомненно, являются одним из основных аспектов, которым должны заниматься профессионалы, работающие в отрасли...

Вчера

Али Пасторини: «Проблемы хороши тем, что заставляют нас мыслить нестандартно и быть ближе к клиентам»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании DEL LIMA JEWERLY и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

20 января 2020

Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других

Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...

09 января 2020

Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски

Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...

30 декабря 2019

Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами

Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

23 декабря 2019

De Beers: мы не ведем переговоры с Endiama о возвращении в Анголу

Сегодня
Новости

de_beers_logo.pngDe Beers опровергла сообщения о том, что в настоящее время она ведет переговоры с ангольской фирмой Endiama о возможном возвращении в  эту южноафриканскую страну.
«De Beers Group не осуществляет свою деятельность в Анголе и в настоящее время не участвует в таких переговорах», - заявил Rough & Polished представитель группы Дэвид Джонсон (David Johnson).
Ранее сообщалось, что национальная алмазодобывающая компания Анголы Endiama ведет переговоры о возвращении в страну De Beers и Rio Tinto, двух крупнейших горнодобывающих компаний в мире.
Местные СМИ недавно привели слова президента Endiama Хосе Мануэля Ганги младшего (José Manuel Ganga Júnior), который заявил, что ведутся переговоры о возвращении De Beers в Анголу.
Исполнительный директор группы Брюс Кливер (Bruce Cleaver) был приглашен на встречу с президентом Анголы Жуаном Лоренсу для обсуждения развития алмазного сектора страны в 2018 году.
Тогда De Beers сообщила Rough & Polished, что по итогам встречи стороны положительно обсудили будущее алмазного сектора страны.
De Beers имеет остаточный бизнес в Анголе с 2014 года.
Срок действия лицензии компании на разведку кимберлитового кластера Мулепе-1 (Mulepe-1) в Анголе истек в 2012 году.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished