De Beers: мы не ведем переговоры с Endiama о возвращении в Анголу

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De Beers опровергла сообщения о том, что в настоящее время она ведет переговоры с ангольской фирмой Endiama о возможном возвращении в эту южноафриканскую страну.«De Beers Group не осуществляет свою деятельность в Анголе и в настоящее время не участвует в таких переговорах», - заявил Rough & Polished представитель группы Дэвид Джонсон (David Johnson).Ранее сообщалось, что национальная алмазодобывающая компания Анголы Endiama ведет переговоры о возвращении в страну De Beers и Rio Tinto, двух крупнейших горнодобывающих компаний в мире.Местные СМИ недавно привели слова президента Endiama Хосе Мануэля Ганги младшего (José Manuel Ganga Júnior), который заявил, что ведутся переговоры о возвращении De Beers в Анголу.Исполнительный директор группы Брюс Кливер (Bruce Cleaver) был приглашен на встречу с президентом Анголы Жуаном Лоренсу для обсуждения развития алмазного сектора страны в 2018 году.Тогда De Beers сообщила Rough & Polished, что по итогам встречи стороны положительно обсудили будущее алмазного сектора страны.De Beers имеет остаточный бизнес в Анголе с 2014 года.Срок действия лицензии компании на разведку кимберлитового кластера Мулепе-1 (Mulepe-1) в Анголе истек в 2012 году.