Mountain Province Diamonds объявила торгово-производственные результаты за 4 квартал и полный 2019 год

Сегодня

Mountain Province Diamonds Inc. объявила торгово-производственные результаты за четвертый квартал, закончившийся 31 декабря 2019 года, на алмазном руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué).В четвертом квартале было продано 771 799 каратов алмазов при средней стоимости 84 канадских доллара за карат ($64) и общей выручке 65,0 млн канадских долларов ($49,2 млн) против 822 548 каратов при средней цене 86 канадских долларов за карат ($65) и общей выручке 70,5 млн канадских долларов ($53,6 млн) в четвертом квартале 2018 года.В течение 2019 финансового года было продано 3 284 520 каратов камней при средней стоимости 84 канадских доллара за карат ($63) и общей выручке 276,3 млн канадских долларов ($208,2 млн) против 3 252 491 каратов при средней цене 96 канадских долларов за карат ($74) и общей выручке 311 млн канадских долларов ($240 млн) в 2018 финансовом году.Как отмечают в Mountain Province, настроения на рынке необработанных алмазов стали немного более оптимистичными к концу 2019 года и остаются относительно позитивными, поскольку рынок готовится к первому циклу продаж 2020 года.Среднесрочные и долгосрочные перспективы компании в отношении необработанных алмазов остаются позитивными. Основные производители сообщили о снижении уровня продаж в течение 2019 года, что вместе с ростом продаж в период праздников конца года поможет нормализовать уровень запасов в гранильных центрах. Кроме того, ожидаемое закрытие рудников в ближайшие 12-18 месяцев поможет установить более сбалансированное равновесие спроса и предложения на алмазном рынке.Важно отметить, что потребительское доверие и расходы остаются высокими особенно в США и материковом Китае, на долю которых приходится около 65 проц стоимости глобальных розничных продаж ювелирных изделий с бриллиантами.Производственные результаты за четвертый квартал и 2019 финансовый год оказались лучше прогнозных ожиданий Mountain Province, при этом восстановленные каратные запасы за весь год оказались выше пересмотренного прогноза в 6,7 – 6,8 млн каратов, что объясняется высокими операционными показателями в три последние месяца.На заводе были переработаны 936 903 тонны руды и извлечен 1,98 млн каратов, что, соответственно, на 25 проц и 28 проц больше, чем в четвертом квартале 2018 года.В 2019 финансовом году завод переработал рекордные 3,58 млн тонн руды, что на 12 проц больше показателя 2018 года и свидетельствует, что осуществленная на заводе последние 12 месяцев модификация была успешной, и его пропускная способность значительно повысилась.Компания также ожидает, что расходы за четвертый квартал и весь 2019 финансовый год будут соответствовать пересмотренным ранее плановым показателям.«Mountain Province полностью удовлетворена исключительным производством в 2019 финансовом году и достигла всех своих операционных показателей. Изюминкой является превышение пропускной способности завода на 12% по сравнению с 2018 годом... Ситуация на алмазном рынке, однако, была несколько затруднена в 2019 году и сопровождалась дальнейшим снижением цен в некоторых категориях. Тем не менее позитивные признаки начали проявляться в конце 2019 года и усиливаться в начале 2020 года. Розничные торговцы во всех секторах рынка товаров роскоши сообщают о более высоких, чем ожидалось, продажах в праздничный сезон с очень значительным ростом онлайн-продаж, а также повышением розничных продаж бриллиантов», - прокомментировал Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и главный исполнительный директор компании.