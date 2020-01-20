Mountain Province Diamonds объявила торгово-производственные результаты за 4 квартал и полный 2019 год

Mountain Province Diamonds Inc. объявила торгово-производственные результаты за четвертый квартал, закончившийся 31 декабря 2019 года, на алмазном руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué).
В четвертом квартале было продано 771 799 каратов алмазов при средней стоимости 84 канадских доллара за карат ($64) и общей выручке 65,0 млн канадских долларов ($49,2 млн) против 822 548 каратов при средней цене 86 канадских долларов за карат ($65) и общей выручке 70,5 млн канадских долларов ($53,6 млн) в четвертом квартале 2018 года.
В течение 2019 финансового года было продано 3 284 520 каратов камней при средней стоимости 84 канадских доллара за карат ($63) и общей выручке 276,3 млн канадских долларов ($208,2 млн) против 3 252 491 каратов при средней цене 96 канадских долларов за карат ($74) и общей выручке 311 млн канадских долларов ($240 млн) в 2018 финансовом году.
Как отмечают в Mountain Province, настроения на рынке необработанных алмазов стали немного более оптимистичными к концу 2019 года и остаются относительно позитивными, поскольку рынок готовится к первому циклу продаж 2020 года.
Среднесрочные и долгосрочные перспективы компании в отношении необработанных алмазов остаются позитивными. Основные производители сообщили о снижении уровня продаж в течение 2019 года, что вместе с ростом продаж в период праздников конца года поможет нормализовать уровень запасов в гранильных центрах. Кроме того, ожидаемое закрытие рудников в ближайшие 12-18 месяцев поможет установить более сбалансированное равновесие спроса и предложения на алмазном рынке.
Важно отметить, что потребительское доверие и расходы остаются высокими особенно в США и материковом Китае, на долю которых приходится около 65 проц стоимости глобальных розничных продаж ювелирных изделий с бриллиантами.
Производственные результаты за четвертый квартал и 2019 финансовый год оказались лучше прогнозных ожиданий Mountain Province, при этом восстановленные каратные запасы за весь год оказались выше пересмотренного прогноза в 6,7 – 6,8 млн каратов, что объясняется высокими операционными показателями в три последние месяца.
На заводе были переработаны 936 903 тонны руды и извлечен 1,98 млн каратов, что, соответственно, на 25 проц и 28 проц больше, чем в четвертом квартале 2018 года.
В 2019 финансовом году завод переработал рекордные 3,58 млн тонн руды, что на 12 проц больше показателя 2018 года и свидетельствует, что осуществленная на заводе последние 12 месяцев модификация была успешной, и его пропускная способность значительно повысилась.
Компания также ожидает, что расходы за четвертый квартал и весь 2019 финансовый год будут соответствовать пересмотренным ранее плановым показателям.
«Mountain Province полностью удовлетворена исключительным производством в 2019 финансовом году и достигла всех своих операционных показателей. Изюминкой является превышение пропускной способности завода на 12% по сравнению с 2018 годом... Ситуация на алмазном рынке, однако, была несколько затруднена в 2019 году и сопровождалась дальнейшим снижением цен в некоторых категориях. Тем не менее позитивные признаки начали проявляться в конце 2019 года и усиливаться в начале 2020 года. Розничные торговцы во всех секторах рынка товаров роскоши сообщают о более высоких, чем ожидалось, продажах в праздничный сезон с очень значительным ростом онлайн-продаж, а также повышением розничных продаж бриллиантов», - прокомментировал Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и главный исполнительный директор компании.
Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished