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23 декабря 2019

Firestone Diamonds выпускает новые обыкновенные акции

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firestone_diamonds_logo.pngКомпания Firestone Diamonds решила выпустить в общей сложности 46,8 млн новых обыкновенных акций по цене 1 пенс каждая с целью уплаты ежеквартальной процентной ставки по займу в еврооблигациях серии A на сумму $30 млн за квартал, закончившийся 31 декабря 2019 года.
В соответствии с принятыми решениями компании разрешено выпускать акции для уплаты процентов по займу в еврооблигациях серии A на не преимущественной основе компаниям Pacific Road и Resource Capital Fund (RCF) за 12-месячный период, начинающийся с 1 июля 2019 года и заканчивающийся 30 июня 2020 года.
Firestone сообщает, что на Лондонскую фондовую биржу (London Stock Exchange) было подано заявление о допуске новых обыкновенных акций к торгам на Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM).
В случае допуска компанией Firestone Diamonds будет выпущено около 692 млн обыкновенных акций.
После выпуска новых обыкновенных акций компании Pacific Road и RCF получат 224,6 млн и 225,2 млн обыкновенных акций соответственно, что составляет 32,47% и 32,55% выпущенного акционерного капитала Firestone Diamonds.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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