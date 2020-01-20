Выручка Petra в первом полугодии снизилась на 6%, а производство выросло на 3%

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Выручка Petra Diamonds в первом полугодии 2020 финансового года упала на 6%, до $193,9 млн, полученных от продажи 1 743 807 каратов, по сравнению с $207,1 млн, полученными от реализации 1 736 357 каратов годом ранее.Снижение прибыли было обусловлено спадом цен на алмазы и ассортиментом более низкокачественной продукции, добытой на руднике Финш (Finsch) в Южной Африке, а также на шахте Уильямсон (Williamson) в Танзании, что было частично компенсировано продажей исключительного голубого алмаза, добытого на руднике Куллинан (Cullinan), который также находится в Южной Африке.В Petra сообщили, что выручка от продажи исключительного голубого алмаза типа IIb весом 20,08 карата, добытого на руднике Куллинан, составила $14,9 млн.Алмазная компания заявила, что производство в первой половине 2020 финансового года выросло на 3%, до 2,1 млн каратов, по сравнению с 2,0 млн каратов в предыдущем году.Согласно сообщению компании, эффективное управление фирмой в сочетании с реализацией «Проекта 2022» привело к тому, что во втором квартале добыча камней превысила производственный план, несмотря на сбои, связанные с отключением электроподачи на южноафриканских рудниках компании.«Я очень доволен прогрессом, достигнутым в реализации «Проекта 2022», во всех наших операциях и на корпоративном уровне, - сказал исполнительный директор Petra Ричард Даффи (Richard Duffy). - Участие в этом проекте всех наших сотрудников и подрядчиков Petra поддержало высокие эксплуатационные показатели на всех площадках, в результате чего мы достигли самого высокого уровня добычи алмазов за последние шесть месяцев и смогли достичь целевого показателя добычи за год».Petra может удаться выполнить или превысить производственный план на 2020 финансовый год, который составляет около 3,8 миллионов каратов.В компании сообщили, что, хотя 2019 календарный год был очень сложным для рынка необработанных алмазов, в конце года цены все же стабилизировались.Petra также заявила, что спрос продолжает улучшаться, так как средний поток алмазопровода рассчитывает пополнить запасы после активных розничных продаж в праздничный сезон.