Выручка Petra в первом полугодии снизилась на 6%, а производство выросло на 3%

Выручка Petra Diamonds в первом полугодии 2020 финансового года упала на 6%, до $193,9 млн, полученных от продажи 1 743 807 каратов, по сравнению с $207,1 млн, полученными от реализации 1 736 357 каратов годом ранее.
Снижение прибыли было обусловлено спадом цен на алмазы и ассортиментом более низкокачественной продукции, добытой на руднике Финш (Finsch) в Южной Африке, а также на шахте Уильямсон (Williamson) в Танзании, что было частично компенсировано продажей исключительного голубого алмаза, добытого на руднике Куллинан (Cullinan), который также находится в Южной Африке.
В Petra сообщили, что выручка от продажи исключительного голубого алмаза типа IIb весом 20,08 карата, добытого на руднике Куллинан, составила $14,9 млн.
Алмазная компания заявила, что производство в первой половине 2020 финансового года выросло на 3%, до 2,1 млн каратов, по сравнению с 2,0 млн каратов в предыдущем году.
Согласно сообщению компании, эффективное управление фирмой в сочетании с реализацией «Проекта 2022» привело к тому, что во втором квартале добыча камней превысила производственный план, несмотря на сбои, связанные с отключением электроподачи на южноафриканских рудниках компании.
«Я очень доволен прогрессом, достигнутым в реализации «Проекта 2022», во всех наших операциях и на корпоративном уровне, - сказал исполнительный директор Petra Ричард Даффи (Richard Duffy). - Участие в этом проекте всех наших сотрудников и подрядчиков Petra поддержало высокие эксплуатационные показатели на всех площадках, в результате чего мы достигли самого высокого уровня добычи алмазов за последние шесть месяцев и смогли достичь целевого показателя добычи за год».
Petra может удаться выполнить или превысить производственный план на 2020 финансовый год, который составляет около 3,8 миллионов каратов.
В компании сообщили, что, хотя 2019 календарный год был очень сложным для рынка необработанных алмазов, в конце года цены все же стабилизировались.
Petra также заявила, что спрос продолжает улучшаться, так как средний поток алмазопровода рассчитывает пополнить запасы после активных розничных продаж в праздничный сезон.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished