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Горно-геологический форум МАЙНЕКС Казахстан 2020 пройдет с 31 марта по 2 апреля 2020 года

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МАЙНЕКС Казахстан 2020 года пройдет в городе Нур-Султан в период с 31 марта по 2 апреля 2020 года, говорится на сайте форума.
Ежегодное событие, которое проводится уже 11-ый раз, станет площадкой для обсуждений происходящих изменений в горно-геологической отрасли и создания новых возможностей для международного сотрудничества. 

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Фото: МАЙНЕКС


Ожидается, что в форуме примут участие порядка «400 руководителей из министерств,  горнодобывающих и геологоразведочных компаний, инвестиционных фондов и банков, сервисных компаний и производителей оборудования из Казахстана, а также из более чем 20 стран ближнего и дальнего зарубежья».
В рамках мероприятия будут организованы пленарные и технические сессии, мастер-классы, которые познакомят компании с передовыми технологиями и практиками, а также торгово-инвестиционная выставка. 
Форум будет проходить при поддержке Департамента недропользования и Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, а также Департамента Международной Торговли Великобритании.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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