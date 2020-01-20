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Этические источники поставок бриллиантов и Организация по стандартизации бриллиантов

Алмазный сектор готов встретить новое десятилетие и преодолеть некоторые из своих проблем, связанные с прошлым. Этические источники поставок, несомненно, являются одним из основных аспектов, которым должны заниматься профессионалы, работающие в отрасли...

Сегодня

Али Пасторини: «Проблемы хороши тем, что заставляют нас мыслить нестандартно и быть ближе к клиентам»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании DEL LIMA JEWERLY и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

20 января 2020

Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других

Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...

09 января 2020

Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски

Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...

30 декабря 2019

Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами

Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

23 декабря 2019

DGCX проведет специальную торговую сессию 1 февраля в связи с распределением союзного бюджета Индии

Сегодня
Новости

Дубайская биржа золота и сырьевых товаров (Dubai Gold & Commodities Exchange, DGCX) намерена провести специальную торговую сессию в субботу, 1 февраля, чтобы позволить участникам рынка хеджировать свой риск до, во время и после объявления о распределении союзного бюджета Индии на 2020 год. Все продукты, представленные на бирже, будут доступны для торговли. Торговля откроется в 07:00 по дубайскому времени и завершится в 15:30 в тот же день. Пост-торговые отчеты будут доступны для скачивания с 16:30. Расчеты по сделкам, проведенным в пятницу 30 января, будут урегулированы в субботу 1 февраля, а расчеты, проведенные в субботу 1 февраля - в понедельник 3 февраля. Ле Маль (Les Male), генеральный директор DGCX, заявил: «Несмотря на необычное объявление, решение было принято совместно с членами DGCX. Такое мероприятие, как распределение союзного бюджета Индии, способно стимулировать рынки, и поэтому, в рамках инициативы DGCX «Сначала клиент» мы решили, что вполне уместно дать трейдерам достаточную возможность хеджировать свой риск».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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