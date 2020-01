Forevermark запускает эксклюзивный бутик в Калькутте

Сегодня

Бренд Forevermark недавно запустил свой второй бутик Forevermark совместно с индийской компанией Gems and Jewellery Creation, ведущим ювелирным брендом в Калькутте, который демонстрирует широкий ассортимент элегантных огранок, дизайнерских украшений и бриллиантов.Прамод Дугар (Pramod Dugar), председатель Indian Gem and Jewellery Creation, сказал: «Мы гордимся тем, что запустили второй бутик Forevermark в Солт-Лейк-Сити. Для нас большая честь быть связанным с заслуживающим доверия брендом, таким как Forevermark, который предоставляет вам самые настоящие, природные и красивые бриллианты, в то время как мы известны своим качеством, креативностью и прозрачностью. Бриллианты Forevermark в наших проектах еще больше повысят доверие к нашей фирме и усовершенствуют наши дизайны. Это значимый этап, которого мы достигли вместе с Forevermark, и мы с нетерпением ждем дальнейшего сотрудничества».Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, сказал: «Forevermark гордится тем, что сотрудничает с Indian Gem and Jewellery Creation, чтобы запустить второй бутик Forevermark в Калькутте. Прелесть ассоциации в том, что мы разделяем схожую ценность бренда и идеалов. С запуском этого эксклюзивного бутика Forevermark мы стремимся предоставить покупателям современный опыт розничной торговли, демонстрируя лучшее сочетание традиционных и современных коллекций, которые предлагает бренд».В бутике представлены все изысканные коллекции Forevermark, включая Millemoi, Black Label Collection, Tribute, Half Carat Collection, Rac & Stac, Close Setting Collection, и многие другие. Наряду с этими коллекциями в бутике также будут представлены отдельные камни.