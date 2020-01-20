Эксклюзив

Али Пасторини: «Проблемы хороши тем, что заставляют нас мыслить нестандартно и быть ближе к клиентам»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании DEL LIMA JEWERLY и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

20 января 2020

Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других

Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...

09 января 2020

Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски

Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...

30 декабря 2019

Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами

Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

23 декабря 2019

«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»

Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...

16 декабря 2019

Forevermark запускает эксклюзивный бутик в Калькутте

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forevermark_logo.pngБренд Forevermark недавно запустил свой второй бутик Forevermark совместно с индийской компанией Gems and Jewellery Creation, ведущим ювелирным брендом в Калькутте, который демонстрирует широкий ассортимент элегантных огранок, дизайнерских украшений и бриллиантов.
Прамод Дугар (Pramod Dugar), председатель Indian Gem and Jewellery Creation, сказал: «Мы гордимся тем, что запустили второй бутик Forevermark в Солт-Лейк-Сити. Для нас большая честь быть связанным с заслуживающим доверия брендом, таким как Forevermark, который предоставляет вам самые настоящие, природные и красивые бриллианты, в то время как мы известны своим качеством, креативностью и прозрачностью. Бриллианты Forevermark в наших проектах еще больше повысят доверие к нашей фирме и усовершенствуют наши дизайны. Это значимый этап, которого мы достигли вместе с Forevermark, и мы с нетерпением ждем дальнейшего сотрудничества».
Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, сказал: «Forevermark гордится тем, что сотрудничает с Indian Gem and Jewellery Creation, чтобы запустить второй бутик Forevermark в Калькутте. Прелесть ассоциации в том, что мы разделяем схожую ценность бренда и идеалов. С запуском этого эксклюзивного бутика Forevermark мы стремимся предоставить покупателям современный опыт розничной торговли, демонстрируя лучшее сочетание традиционных и современных коллекций, которые предлагает бренд».
В бутике представлены все изысканные коллекции Forevermark, включая Millemoi, Black Label Collection, Tribute, Half Carat Collection, Rac & Stac, Close Setting Collection, и многие другие. Наряду с этими коллекциями в бутике также будут представлены отдельные камни.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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