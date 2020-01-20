Эксклюзив

Али Пасторини: «Проблемы хороши тем, что заставляют нас мыслить нестандартно и быть ближе к клиентам»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании DEL LIMA JEWERLY и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

20 января 2020

Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других

Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...

09 января 2020

Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски

Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...

30 декабря 2019

Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами

Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

23 декабря 2019

«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»

Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...

16 декабря 2019

Годовой объем добычи алмазного сырья De Beers сократился на 13%, до 30,8 млн

Сегодня
Новости

de_beers_logo.pngПо данным Anglo American, добыча алмазного сырья De Beers сократилась на 13%, до 30,8 млн каратов, в 2019 году по сравнению с 35,3 млн каратов в 2018 году.
«Хотя торговые условия улучшились с 3 квартала 2019 года, производство сократилось в ответ на более мягкие условия спроса на алмазы, имевшие место в этом году», - говорится в сообщении.
Anglo также сообщила, что производство четвертого квартала ее алмазного подразделения упало на 15%, до 7,8 млн каратов, что обусловлено снижением объемов производства в Южной Африке и Ботсване.
В течение рассматриваемого квартала добыча в Ботсване снизилась на 7%, до 5,9 млн каратов, поскольку производство на руднике Орапа (Orapa) упало из-за задержки в инфраструктурном проекте в сочетании с ожидаемым более низким содержанием алмазов в руде.
Добыча в Южной Африке упала на 65%, до 400 тыс. каратов, из-за снижения объемов добычи руды на руднике Венеция (Venetia) по мере приближения к переходу на подземную добычу.
Производство в Намибии также снизилось на 10%, до 500 тыс. каратов, в связи с тем, что добыча Debmarine Namibia сократилась на 9%, до 400 тыс. каратов, из-за регулярного технического обслуживания судов в течение квартала.
Добыча в Канаде упала на 3%, до 1,0 млн каратов, в основном из-за закрытия рудника Виктор (Victor), срок службы которого истек во втором квартале 2019 года.
Тем не менее производство на шахте Гачо Куэй (Gahcho Kué) увеличилось на 28%, до 1,0 млн каратов, благодаря высокой производительности завода.
Прогноз добычи De Beers на 2020 год не изменился и составил 32-34 млн каратов в зависимости от условий торговли.
«Более высокий объем производства предполагает улучшение условий торговли по сравнению с 2019 годом и обусловлен ожидаемым увеличением производства на руднике Венеция», - сообщили в Anglo.
Объем продаж алмазного сырья De Beers за весь год сократился на 8%, до 30,9 млн каратов, по сравнению с 33,7 млн ​​каратов в 2018 году.
Спрос на алмазы был ниже в 2019 году из-за проблем в среднем потоке, связанных с избыточными запасами бриллиантов и осторожностью из-за макроэкономической неопределенности.
Согласно заявлению Anglo, De Beers зафиксировала среднегодовую консолидированную цену в 137 долларов за карат по сравнению со 171 долларом за карат в предыдущем году, в основном из-за продаж более высокой доли алмазов более низкого качества в 2019 году. 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished