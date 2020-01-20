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16 декабря 2019

Часы от Patek Philippe стали самыми дорогими из проданных на аукционе Only Watch

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Эксклюзивные часы от Patek Philippe проданы на благотворительном часовом аукционе Only Watch в Женеве за 31 млн швейцарских франков. Модель Grandmaster Chime стала самыми дорогими часами, которые когда-либо выставлялись на этом аукционе.  

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                                            Фото: Patek Philippe


Рекордная сумма была перечислена Монакской ассоциации по борьбе с мышечной дистрофией Дюшенна (Association Monégasque contre les Myopathies, AMM) в качестве вклада в разработку методов лечения дегенеративных нервно-мышечных расстройств, говорится в заявлении Patek Philippe. 
Grandmaster Chime - самые сложные наручные часы из когда-либо изготовленных, на их разработку ушло более 100 тыс. человеко-часов. Часы имеют 20 различных усложнений, их корпус выполнен из стали, а циферблат имеет лососевый цвет.
Первый аукцион часов Only Watch был организован в 2005 году и с тех пор проводится каждые два года. Благотворительные торги стали событием мирового масштаба для часовых компаний, демонстрирующих свои уникальные изделия и привлекающих внимание к проблеме мышечной дистрофии Дюшенна. Все часовые компании предлагают свои изделия на аукцион исключительно бесплатно.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished



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