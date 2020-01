Kagem повышает своим сотрудникам зарплату после переговоров с профсоюзами

Сегодня

Принадлежащая на 75 % Gemfields компания Kagem Mining подписала «коллективный договор» с профсоюзами рабочих в Замбии, согласно которому сотрудники получают повышение базовой заработной платы на 10% в этом году и еще на 10% - в 2021 году.Соответствующее соглашение между руководством Kagem и представителями Национального союза шахтеров и смежных работников (National Union of Miners and Allied Workers, NUMAW), а также Союзом работников горнодобывающей промышленности Замбии (Mine Workers Union of Zambia, MUZ) предусматривает увеличение пенсионного взноса компании с 15% до 20% от базовой заработной платы.Kagem также предложила увеличить пособие на репатриацию на 11% и повысить пособие на образование на 125%.«Увеличение заработной платы отражает ожидаемое увеличение стоимости жизни, а увеличение дополнительных выплат соответствует ожиданиям отрасли, в то же время мы признаем необходимость продолжения инвестиций в сектор драгоценных камней», - сказал председатель совета директоров Kagem Сикстус Муленга (Sixtus Mulenga).Правительство Замбии недавно продлило лицензию Kagem на добычу изумрудов, что дает компании право продолжать добычу изумрудов в течение 25 лет до апреля 2045 года.Считается, что шахта Кагем (Kagem) является крупнейшей в мире по добыче изумрудов.За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, выручка изумрудного рудника составила $33,2 млн по сравнению с $21 млн, полученным за предыдущий сравнительный период.