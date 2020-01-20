«Синтез Технолоджи» приняла участие международной ювелирной выставке International Jewellery Tokyo 2020 года

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Компания «Синтез Технолоджи», резидент особой экономической зоны «Моглино», приняла участие в 31-ой международной ювелирной выставке International Jewellery Tokyo 2020, которая проходила в Токио с 20 по 23 января, сообщается на официальном портале государственных органов Псковской области.«Синтез Технолоджи» представила свою продукцию ювелирных изделий с выращенными в лаборатории бриллиантами, обработанными по методу высоких давлений и температур (high pressure, high temperature, HPHT).Компания вырастила камни фантазийных цветов весом до 3 каратов. Коллекция была представлена камнями желтого, голубого, синего, зеленого и редчайшего красного цвета.Коллекция«Синтез Технолоджи» вдохновлена триумфом русского балета Дягилева Ballets Russes, произведения ювелирного искусства названы в честь великих классических балетов, созданных в этот период.«Синтез Технолоджи» имеет производство синтетических алмазов и монокристаллических пластин, которое расположено в особой экономической зоне «Моглино».ОЭЗ «Моглино» расположена в Псковской области России и представляет собой площадку с инфраструктурой для размещения производства.Выставка International Jewellery Tokyo - одна из самых важных мировых выставок ювелирной отрасли. Ежегодно его посещают многочисленные представители розничных торговцев, универмагов и ювелиров.