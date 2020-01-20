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Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании DEL LIMA JEWERLY и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
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Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...
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16 декабря 2019
«Татнефть» хочет поставлять горючее в Зимбабве в обмен на алмазы
«Мы занимаемся этой темой. Это коммерчески длинная схема. Я хочу сказать, что это история реальная... Я знаю, что поставка топлива реальна», - сказал Маганов, отметив, что этим занимается торговое подразделение «Татнефти».
В ноябре прошлого года средства массовой информации Зимбабве и, в частности, издание Business Times, сообщили, что правительство этой африканской страны намерено заключить сделку сроком на три года по обмену алмазов на горючее на сумму около $1,4 млрд с российским производителем алмазов компанией АЛРОСА и зарегистрированной в Швейцарии компанией Tatneft. Отмечалось, что Зимбабве испытывает периодические перебои с поставками горючего.
Как утверждали тогда инсайдеры в Зимбабве, в результате такой сделки АЛРОСА ежемесячно будет получать алмазы от государственной Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) оценочной стоимостью $40 млн.
«Из-за колебаний на мировом рынке Tatneft будет иметь возможность снизить стоимость алмазов на 30%, - сказал в ноябре источник изданию Business Times. - Дизельное топливо будет поставляться через порт Бейра. Согласно этой договоренности, Tatneft будет поставлять высококачественное дизельное топливо с низким содержанием серы (50 частей на миллион)».
Представитель АЛРОСА в связи с этим заявил в ноябре прошлого года, что данная информация не соответствует действительности и компания не имеет отношения к описанной в материале деятельности.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough & Polished, Страсбург