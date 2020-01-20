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Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски

Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...

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Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

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16 декабря 2019

Выручка BlueRock в 2019 году выросла на 190%

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blue_rock_logo.pngBlueRock Diamonds, которая владеет и управляет алмазным рудником Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке, получила доход в размере 4,1 млн фунтов стерлингов за весь 2019 год, что на 190% больше, чем 1,4 млн фунтов стерлингов годом ранее.
Впервые во второй половине 2019 года производитель алмазов, котирующийся на Лондонском рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), также работал прибыльно.
Добыча алмазов на руднике Кареевлей выросла на 118%, до 12 675 каратов в 2019 году, по сравнению с 5 805 каратами в предыдущем году.
«Мы гордимся этим ключевым этапом, который является свидетельством реализации пересмотренной производственной стратегии, введенной новой управленческой командой компании во втором квартале 2019 года, - сказал исполнительный директор BlueRock Майк Хьюстон (Mike Houston). - … Эта стратегия была нацелена на стабилизацию производства перед максимизацией эксплуатации ресурса. С этой целью мы разрабатываем планы для дальнейшего постепенного изменения производства и снижения удельных затрат».
BlueRock заявила, что работает на около предельных мощностях (40 тыс. тонн в месяц) и продолжает извлекать выгоду из увеличения эффекта масштаба производства, а руководство по-прежнему сосредоточено на снижении затрат компании.
Неаудированная цена за карат алмазов, произведенных во второй половине 2019 года, упала до 275 долларов за карат по сравнению с ценой за карат камней в августе и сентябре 2019 года, которая составила около 300 долларов.
Это сопоставимо с ценой реализации за карат алмазов в четвертом квартале 2019 года в размере 410 долларов США.
Ожидается, что пересмотренный план добычи на 2020 год будет выпущен после завершения планов по развитию компании.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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