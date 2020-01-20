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16 декабря 2019

Государственная алмазодобывающая компания Зимбабве обращается в суд с просьбой вернуть конфискованные транспортные средства - СМИ

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zcdc_logo.pngГосударственная зимбабвийская алмазная компания Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) обратилась в Высокий суд с просьбой вернуть ей транспортные средства, которые были конфискованы на сумму более $1,2 млн в счет долга, который, как утверждается, фирма обязалась вернуть Minexus Minerals.
Алмазная компания сообщила суду, что она погасила долг в 2018 году, но шериф продолжал конфисковать транспортные средства.
«Мне стало известно, что процесс конфискации используется для взыскания других непогашенных долгов, а не того долга, который был удовлетворен, как того хотел первый респондент (Minexus Minerals), - привело агентство New Zimbabwe.com секретаря компании ZCDC Самукелисо Ндебеле (Samukeliso Ndebele), который дал такие показания. - Я только добиваюсь того, чтобы исполнительный лист был признан удовлетворенным, поскольку долг по решению суда был оплачен полностью, и заявитель больше не должен первому ответчику».
Он сказал, что Minexus Minerals постоянно угрожает, что шериф конфискует активы компании, несмотря на погашение долга.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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