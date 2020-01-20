Эксклюзив

Али Пасторини: «Проблемы хороши тем, что заставляют нас мыслить нестандартно и быть ближе к клиентам»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании DEL LIMA JEWERLY и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

20 января 2020

Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других

Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...

09 января 2020

Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски

Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...

30 декабря 2019

Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами

Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

23 декабря 2019

«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»

Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...

16 декабря 2019

Luk Fook намерена уменьшить присутствие в Гонконге

Сегодня
Новости

Luk Fook планирует сократить сеть магазинов в Гонконге и расширить свое присутствие в материковом Китае и Макао. Это связано с тем, что в конце 2019 года продажи в Гонконге упали на фоне массовых уличных демонстраций и сокращения числа туристов, сообщает diamonds.net. 
Luk Fook также ускорит свою экспансию на материке. Компания намерена открыть, по крайней мере, 300 магазинов, не считая закрытий некоторых магазинов в текущем финансовом году, в основном лицензированных бутиков в городах более низкого уровня. В 3 квартале, который закончился 31 декабря, продажи Luk Fook в сопоставимых магазинах упали на 25% по сравнению с прошлым годом на фоне массовых уличных протестов и снижения числа туристов в Гонконге, а также высокой цены на золото. Общий объем продаж в Гонконге и Макао упал на 27%, однако показатели продаж в самом Макао увеличились. 
Согласно сообщению, в материковом Китае наблюдалось умеренное замедление продаж из-за цен на золото и влияния торговой войны с США. Продажи упали на 3% в лицензированных магазинах, которые составляют 94% от их общего объема, и упали на 12% в магазинах самообслуживания. Продажи в Гонконге продолжали снижаться в первые две недели января, но более медленными темпами, в то время как в Макао продолжался рост, отмечается в сообщении.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished