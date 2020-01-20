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16 декабря 2019

Убыток Vast Resources сокращается по мере того, как компания готовится к началу добычи алмазов в Маранге

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VAST_Resources_logo.jpgVast Resources, которая имеет долю в зимбабвийских алмазных месторождениях в Маранге и полиметаллическом руднике Байта Плай (Baita Plai) в Румынии, зафиксировала убыток после уплаты налогов в размере 3,5 млн долларов США за шесть месяцев, закончившихся 31 октября, что на 36% меньше по сравнению с убытком в 5,5 млн долларов США годом ранее.
Убытки от курсовой разницы также сократились до 800 тыс. долларов США с 1,4 млн долларов США за рассматриваемый период.
Остаток денежных средств Vast за отчетный период составил 1,2 млн долларов США против 775 тыс. долларов США в 2018 году.
«Это был напряженный и критический период в развитии компании, - сказал исполнительный директор Vast Эндрю Прелеа (Andrew Prelea). - Мы смогли зафиксировать некоторые заметные достижения в течение полугода и после окончания периода, которые обеспечивают необходимую операционную и финансовую платформу, чтобы позволить компании начать раскрывать базовую стоимость своих ключевых активов - полиметаллического рудника Байта Плай и алмазной концессии в районе Чиадзва».
Vast заключила договор по созданию совместного предприятия с Chiadzwa Mining Resources, компанией, которая будет представлять интересы сообщества Чиадзва при разработке алмазной концессии Чиадзва (Chiadzwa).
Компания в настоящий момент продолжает обсуждения по заключению соглашения о создании совместного предприятия с Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC), которое позволит компании получить специальный грант на добычу алмазов.
Vast также пересмотрела соглашение с Botswana Diamonds, согласно которому Botswana приобретет долю в 2,5% в денежных потоках, полученных от доли Vast в концессии Чиадзва. В свою очередь Botswana обязуется предоставить техническую помощь по всем аспектам разведки, добычи, переработки и маркетинга добытых камней.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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