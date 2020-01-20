Эксклюзив

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Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании DEL LIMA JEWERLY и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

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Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других

Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...

09 января 2020

Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски

Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...

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Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами

Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

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«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»

Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...

16 декабря 2019

GJEPC выдвигает ключевые предложения по распределению предварительного бюджета правительству Индии

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gjepc_logo_news.pngИндийский Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC) выдвинул центральному правительству несколько ключевых предложений по распределению бюджета. Союзный бюджет Индии на 2020 год будет представлен в парламент 1 февраля 2020 года.
По данным GJEPC, предложенные меры помогут увеличить сектор драгоценных камней и ювелирных изделий, на который приходится почти 40 миллиардов долларов, которые отрасль получает от экспорта; сектор вносит 7% в ВВП страны, 12% в товарный экспорт. В отрасли заняты почти 5 млн. человек.
GJEPC предложил снизить пошлину на импорт бриллиантов и драгоценных камней с 7,5% до 2,5%; снизить пошлину на импорт драгоценных металлов - золото / серебро / платина - с 12,5% до 4%; внести поправки в законы о налогообложении, позволяющие продавать алмазы в специальные экономические зоны; ввести схему возврата налогов и импортных пошлин для иностранных туристов в Индии.
Кроме того, поскольку торговля онлайн в ювелирной промышленности стремительно развивается, GJEPC предлагает, чтобы ювелирные изделия с камнями и без них, стоимостью до $800 не рассматривались как ценный предмет и не нуждались в процедурах оформления товара по экспортным/импортным правилам. GJEPC рекомендовал ввести модель трудовой работы в алмазном секторе и промышленности драгоценных и полудрагоценных камней; работы, выполняемые подразделениями особой экономической зоны для подразделений зон внутренних тарифов (Domestic Tariff Area, DTA), а также продажу драгоценных камней и ювелирных изделий из ОЭЗ в подразделения зон внутренних тарифов.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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