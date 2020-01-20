GJEPC выдвигает ключевые предложения по распределению предварительного бюджета правительству Индии

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Индийский Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC) выдвинул центральному правительству несколько ключевых предложений по распределению бюджета. Союзный бюджет Индии на 2020 год будет представлен в парламент 1 февраля 2020 года.По данным GJEPC, предложенные меры помогут увеличить сектор драгоценных камней и ювелирных изделий, на который приходится почти 40 миллиардов долларов, которые отрасль получает от экспорта; сектор вносит 7% в ВВП страны, 12% в товарный экспорт. В отрасли заняты почти 5 млн. человек.GJEPC предложил снизить пошлину на импорт бриллиантов и драгоценных камней с 7,5% до 2,5%; снизить пошлину на импорт драгоценных металлов - золото / серебро / платина - с 12,5% до 4%; внести поправки в законы о налогообложении, позволяющие продавать алмазы в специальные экономические зоны; ввести схему возврата налогов и импортных пошлин для иностранных туристов в Индии.Кроме того, поскольку торговля онлайн в ювелирной промышленности стремительно развивается, GJEPC предлагает, чтобы ювелирные изделия с камнями и без них, стоимостью до $800 не рассматривались как ценный предмет и не нуждались в процедурах оформления товара по экспортным/импортным правилам. GJEPC рекомендовал ввести модель трудовой работы в алмазном секторе и промышленности драгоценных и полудрагоценных камней; работы, выполняемые подразделениями особой экономической зоны для подразделений зон внутренних тарифов (Domestic Tariff Area, DTA), а также продажу драгоценных камней и ювелирных изделий из ОЭЗ в подразделения зон внутренних тарифов.