Вторая торговая миссия Rapaport в Сурат оказалась плодотворной

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Торговая миссия Rapaport в Сурат, Индия, привлекла группу международных диамантеров и ювелиров из США, Бельгии, Ботсваны, Австралии, Южной Африки, Швейцарии и Китая. Миссия предоставила участникам беспрецедентную возможность встретиться и пообщаться с местными огранщиками, дилерами и маркет-мейкерами в крупнейшем в мире центре огранки алмазов, говорится в пресс-релизе, распространенном RAPAPORT.Миссия была в том числе образовательной - ее участники посетили высокотехнологичные фабрики в Сурате и ювелирный рынок на улице Махидхарпура. Более ста производителей и дилеров бриллиантов присоединились к мероприятию, где были установлены новые бизнес-связи и созданы деловые отношения.Мартин Рапапорт (Martin Rapaport), председатель компании Rapaport, сказал: «Компания Rapaport способствует расширению связей между всеми секторами торговли алмазами. Мы были рады принять вторую торговую миссию в Сурате, которая дала участникам беспрецедентную возможность напрямую взаимодействовать с алмазным сообществом Сурата, включая малые, средние и крупные компании. Поездка способствовала развитию взаимовыгодных отношений, основанных на более глубоком понимании важной роли Сурата в алмазной промышленности».