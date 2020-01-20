Эксклюзив
Али Пасторини: «Проблемы хороши тем, что заставляют нас мыслить нестандартно и быть ближе к клиентам»
Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании DEL LIMA JEWERLY и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
20 января 2020
Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других
Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...
09 января 2020
Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски
Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...
30 декабря 2019
Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами
Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...
23 декабря 2019
«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»
Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...
16 декабря 2019
Cредиземноморская конференция геммологов и ювелиров 2020 года посвящена маркетингу бриллиантов и драгоценных камней
В рамках форума будут организованы семь семинаров с участием более десяти ведущих докладчиков-отраслевиков.
«Как и в случае с предыдущими конференциями, мероприятие 2020 года будет посвящено вопросам торговли и стоящим перед ней вызовам, и посредством семинаров и презентаций от ведущих отраслевых деятелей предложит доступные стандартные и передовые инструменты для их преодоления. Мы будем рады приветствовать торговых представителей со всего мира, чтобы сравнить широкий ассортимент новейших обработанных и синтетических бриллиантов и драгоценных камней с натуральными камнями», - сказал председатель конференции Бранко Делянин (Branko Deljanin).
После лекционного дня состоится специальный «круглый стол», посвященный тому, «как следует продавать выращенные в лабораторных условиях бриллианты и драгоценные камни наряду с природными».
Предшествующие конференции были признаны успешными. В 2019 году мероприятие прошло в Лимассоле, оно собрало 75 участников из 27 стран, в том числе геммологов, ювелиров, розничных торговцев, оценщиков и дилеров, а также представителей геммологических лабораторий, производственных фирм и горнодобывающих компаний.
Ранее Средиземноморская геммологическая и ювелирная конференция проводились в Греции (2015 год), Испании (2016), Италии (2017) и Черногории (2018). Мероприятия организованы Бранко Делянином из швейцарско-канадской геммологической лаборатории CGL-GRS и Джорджем Спиромилиосом (George Spyromilios) из греческой Независимой геммологической лаборатории (Independent Gemological Lab, IGL).
Форум представляет собой уникальное сочетание конференций для делового общения и экспертных встреч с научными семинарами высокого уровня.
Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished