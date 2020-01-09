Алмазы, добытые АЛРОСА, могут быть проданы в Гохран - СМИ

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Республика Якутия предложила реализовать алмазное сырье, добытое компанией АЛРОСА, в Гохран в связи с избытками запасов, которые скопились в стоке компании за 2018 год. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" глава Якутии, первый зампред наблюдательного совета "АЛРОСА" Айсен Николаев.Республика Якутия является одним из крупнейших акционеров российской алмазодобывающей компании."Мы ставим вопрос о закупке на сумму до $1 млрд. Почти четверть годовой добычи. Но есть разные варианты - от $500 млн до $1 млрд. Любой вариант нас устраивает", - привело агентство заявление главы Якутии.В 2019 году компания реализовала алмазной продукции на $3,34 млрд.