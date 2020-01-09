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Али Пасторини: «Проблемы хороши тем, что заставляют нас мыслить нестандартно и быть ближе к клиентам»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании DEL LIMA JEWERLY и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

Вчера

Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других

Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...

09 января 2020

Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски

Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...

30 декабря 2019

Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами

Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

23 декабря 2019

«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»

Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...

16 декабря 2019

Алмазы, добытые АЛРОСА, могут быть проданы в Гохран - СМИ

Сегодня
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Республика Якутия предложила реализовать алмазное сырье, добытое компанией АЛРОСА, в Гохран в связи с избытками запасов, которые скопились в стоке компании за 2018 год. Об этом сообщил  агентству "Интерфакс" глава Якутии, первый зампред наблюдательного совета "АЛРОСА" Айсен Николаев. 
Республика Якутия является одним из крупнейших акционеров российской алмазодобывающей компании. 
"Мы ставим вопрос о закупке на сумму до $1 млрд. Почти четверть годовой добычи. Но есть разные варианты - от $500 млн до $1 млрд. Любой вариант нас устраивает", - привело агентство заявление главы Якутии.
В 2019 году компания реализовала алмазной продукции на $3,34 млрд. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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