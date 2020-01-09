Подавляющее большинство производства старательской и мелкомасштабной добычи не из зон конфликта

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Обеспокоенность в отношении конфликтных алмазов привела к негативному восприятию старательской и мелкомасштабной добычи (Artisanal and Small-Scale Mining, ASM), однако реальность такова, что подавляющее большинство добытых старателями камней - не из зон конфликта, сообщает GemFair De Beers.Генеральный директор GemFair Фериэль Зеруки (Feriel Zerouki) сказал, что сектор старательской и мелкомасштабной добычи представляет собой важный источник мировой добычи алмазов и является важным источником для существования многих людей.Он добавил, что кустарные шахтеры сталкиваются со многими препятствиями, среди которых недостаток капитала, низкая производительность и неформальные практики являются одними из наиболее заметных.«Эти барьеры означают, что кустарные шахтеры не имеют доступа к официальным каналам распределения, редко получают справедливую стоимость своей продукции, а камни, добытые старателями, часто считаются «неэтичными» из-за отсутствия единых стандартов во всем секторе, - сказал Зеруки. - Сектор нуждается в формализации, чтобы утвердиться в качестве законного источника поставок алмазов; однако, учитывая сложную экосистему добычи и условия работы, которые сильно отличаются от крупномасштабного алмазодобывающего сектора, подход к поддержке формализации должен быть адаптированным, последовательным и надежным».De Beers учредила GemFair в 2018 году для поддержки формализации сектора ASM путем повышения стандартов и открытия нового источника этических поставок алмазов через ведущий в отрасли канал сбыта компании.Изначально в проекте было всего 16 участников, а в настоящее время в GemFair участвуют 94 объекта, каждый из которых соответствует минимальным этическим и эксплуатационным требованиям.