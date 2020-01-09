Эксклюзив

Али Пасторини: «Проблемы хороши тем, что заставляют нас мыслить нестандартно и быть ближе к клиентам»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании DEL LIMA JEWERLY и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

Вчера

Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других

Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...

09 января 2020

Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски

Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...

30 декабря 2019

Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами

Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

23 декабря 2019

«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»

Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...

16 декабря 2019

Саммит президентов ASEAN по драгоценным камням и ювелирным изделиям запланирован на 3 марта

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9-й Саммит президентов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (Association of South East Asian Nations, АSEАN) 2020 года по драгоценным камням и ювелирным изделиям запланирован на 3 марта 2020 года. Он пройдет в Гонконгском выставочном и конференц-центре.
Ожидается, что на саммите соберутся лидеры ювелирной отрасли из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, в которую входят Бруней, Камбоджа, Лаос, Индонезия, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. Мероприятие организовано Гонконгской ассоциацией производителей ювелирных изделий и нефрита (Hong Kong Jewellery & Jade Manufacturers Association). Тема этого года - «Развитие ювелирной промышленности Гонконга».
Согласно заявлению организатора, саммит должен привлечь представителей ювелирных компаний и ассоциаций Гонконга и ASEAN, которые хотят получить самую свежую информацию о рынке ювелирных изделий и драгоценных камней и подготовиться к дальнейшему развитию бизнеса. Приглашаются также специалисты-практики из ювелирных институтов, компаний, занимающихся тестированием драгоценных камней и технологиями. Саммит президентов проводится ежегодно ассоциациями и организациями ювелирной промышленности ASEAN с участием представителей из Австралии, Китая, Индии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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