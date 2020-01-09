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Шахта Аргайл компании Rio Tinto закроется в четвертом квартале 2020 года

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news_06072018_riotinto.pngВ четвертом квартале этого года рудник Аргайл (Argyle) компании Rio Tinto, расположенный в отдаленной Западной Австралии и являющийся крупнейшим в мире источником высококачественных розовых бриллиантов, закроется, говорится в сообщении на портале mining.com.
Согласно заявлению Rio Tinto, запланированное закрытие повлияет на общий объем добычи алмазов за год. В настоящее время Rio намерена произвести от 12 до 14 миллионов каратов алмазов в 2020 году по сравнению с 17 миллионами каратов, произведенными в прошлом году. Несмотря на это, влияние на баланс Rio будет минимальным. Алмазы приносят только около 2% прибыли, в то время как железная руда, основной товар компании, приносит почти 60% доходов.
Розовые бриллианты, которые уже редки, скоро станут еще более редкими, так как шахта Аргайл является источником 90% мирового производства этих цветных драгоценных камней. 
С момента открытия в 1983 году на шахте было добыто более 865 миллионов каратов алмазов. На своем пике добыча составила 40% мирового объема производства алмазов. 
Данные Rio Tinto показывают, что цены на розовые алмазы, добытые на руднике Аргайл, подскочили на 500% с 2000 года. Горнодобывающий гигант заявил, что вывод из эксплуатации и демонтаж шахты займет пять лет, после чего компания будет контролировать участок в течение периода, который еще предстоит определить.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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