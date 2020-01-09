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Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании DEL LIMA JEWERLY и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

Вчера

Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других

Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...

09 января 2020

Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски

Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...

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Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

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«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»

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16 декабря 2019

CTF приобрела компанию Enzo по продаже цветных драгоценных камней

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chow_tai_kook_logo.pngКитайская компания Chow Tai Fook Jewellery Group недавно приобрела полный пакет акций Enzo Jewelry Inc, обогатив свой портфель мультибрендов, чтобы соответствовать сегодняшним постоянно меняющимся ожиданиям клиентов.
Комментируя слияние, Адриан Чен (Adrian Cheng), исполнительный директор ювелирной компании Chow Tai Fook, заявил: «Мы рады, что бренд Enzo присоединился к Chow Tai Fook. Отличаясь изысканным мастерством и креативностью, Enzo продолжит занимать свою нишу в качестве специалиста по натуральным цветным драгоценным камням, чтобы дополнить мультибрендовую стратегию CTF, что позволит нам и дальше выходить на арену цветных драгоценных камней. С другой стороны, Enzo может использовать розничную торговлю Chow Tai Fook и отрасли ноу-хау, чтобы генерировать большую ценность для своих клиентов».
Enzo была основана в 2004 году как марка класса люкс, реализующая драгоценности с цветными драгоценными камнями, и в настоящее время имеет около 60 торговых точек в материковом Китае. Бренд стремится расширять свое присутствие в материковом Китае с помощью моделей автоматического управления и франшизы.
Согласно CTF, сделка, которая была закрыта 17 января 2020 года, не окажет существенного финансового влияния на консолидированные чистые активы или операционные результаты компании за год, заканчивающийся 31 марта 2020 года.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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