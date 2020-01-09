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16 декабря 2019

De Beers намерена внести ключевые изменения в способы продаж алмазов - СМИ

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de_beers_logo.pngГлобальный алмазный гигант De Beers, как полагают, рассматривает внесение существенных изменений в способы продажи алмазов после ужасного года для компаний, которые гранят, обрабатывают и продают драгоценные камни.
По сообщениям Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, подразделение Anglo American планирует значительно сократить количество своих сайтхолдеров, а также пересмотреть способ распределения алмазов между компаниями.
Действующий шестилетний контракт De Beers с ее покупателями истекает в конце этого года.
Ожидается, что группа укрепит оставшиеся предприятия, сократив число своих клиентов.
На этой неделе руководители компании встретятся с сайтхолдерами в Ботсване, где состоится первая в этом году продажа алмазов De Beers и ежегодная вечеринка с коктейлями.
Считается, что De Beers предоставит обновленную информацию о возможных изменениях во время мероприятия.
Представитель De Beers сообщил в своем заявлении, что в ближайшие месяцы фирма будет напрямую общаться с клиентами и обсуждать новые контракты, которые будут направлены на максимизацию возможностей в новом алмазном мире.
В алмазной промышленности в прошлом году наблюдался переизбыток запасов бриллиантов, что привело к резкому падению цен по сравнению с ценами на алмазное сырье.
De Beers была вынуждена снизить цены по всем направлениям примерно на 5%.
Компания также предложила своим покупателям бриллиантов гибкость в совершении покупок, так как торговые условия в среднем потоке алмазопровода находились в процессе восстановления.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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