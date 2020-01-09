В России добыли изумруд стоимостью 55 тыс. долларов

Фото: правительство Св ердловской области

По оценкам специалистов, найденный изумруд является редчайшим. По цвету он относится к первой категории, по сорту – ко второй, сообщили в компании.Согласно заявлению министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, «Мариинский прииск – одно из трех месторождений изумрудов в мире и единственное в Российской Федерации».В прошлом году на прииске всего было добыто четыре камня высокого качества. Помимо изумруда весом 0,5 кг были добыты минералы, вес которых составил 80, 174,9 и 264 граммов. Их стоимость оценивается в $8,8 тыс., $19,3 тыс. и $29,1 тыс.«Мариинский прииск» входит в Госкорпорацию Ростех.