Эксклюзив
Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других
Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...
09 января 2020
Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски
Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...
30 декабря 2019
Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами
Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...
23 декабря 2019
«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»
Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...
16 декабря 2019
Наша главная задача в том, чтобы вдохновить потребителей на приобретение бриллиантов - Жан-Марк Либерхерр
Имея более чем 25-летний опыт работы на различных руководящих должностях во многих географических регионах мира, выполняя разнообразные функции в различных сферах деятельности, Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) обладает еще и более чем...
09 декабря 2019
АЛРОСА проводит геологоразведку на трубке «Мир»
На первом этапе специалисты Вилюйской геологоразведочной экспедиции (ВГРЭ) компании АЛРОСА проведут работы на глубине 1200-1600 м от поверхности, что позволит уточнить размеры трубки, ее положение, содержание и качество алмазов, а также горно-геологические и гидрогеологические условия месторождения. Весь комплекс геологоразведочных работ оценивается в 2 млрд рублей. Геологоразведочные работы планируется выполнить в течение 2020-2021 годов и подготовить отчет с подсчетом запасов в 2022 году.
«Основные буровые работы выполняет подрядная организация ООО «ВПТ-НЕФТЕМАШ», договор с которой заключен по результатам проведенного ВГРЭ тендера. Подрядчик имеет положительный опыт строительства глубоких и сверхглубоких разведочных и эксплуатационных скважин для крупнейших нефтегазодобывающих компаний, владеет современными технологиями точного направленного бурения и обладает собственной производственной базой в Мирнинском и Ленском районах. После обработки всего массива информации институтом Якутнипроалмаз будут подготовлены технико-экономическое обоснование и геологический отчет с подсчетом запасов», - сказал начальник ВГРЭ Сергей Хвостик.
После утверждения Правлением АЛРОСА эти документы будут переданы на рассмотрение в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough & Polished, Страсбург