Эксклюзив
Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других
Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...
09 января 2020
Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски
Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...
30 декабря 2019
Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами
Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...
23 декабря 2019
«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»
Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...
16 декабря 2019
Наша главная задача в том, чтобы вдохновить потребителей на приобретение бриллиантов - Жан-Марк Либерхерр
Имея более чем 25-летний опыт работы на различных руководящих должностях во многих географических регионах мира, выполняя разнообразные функции в различных сферах деятельности, Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) обладает еще и более чем...
09 декабря 2019
Скончался Юрий Дуденков, бывший вице-президент АЛРОСА
Юрий Александрович родился в 1943 году в Москве. Закончил МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «геолог-геохимик», кандидат геолого-минералогических наук. С 1967 по 1973 год работал в Научно-исследовательском институте алмазов и инструмента «ВНИИАЛМАЗ», в Московском государственном университете. С 1976 по 1986 год трудился в Гохране Минфина СССР, в котором прошел путь от старшего научного сотрудника лаборатории до заместителя главного инженера, начальника техотдела Гохрана, начальника центра сортировки алмазов Комдрагмета России. В 1993 году перешел на работу в АК «АЛРОСА», где курировал сортировку и продажу алмазов. С 1998 по 2000 год – генеральный директор Единой сбытовой организации АЛРОСА, в феврале 2000 года был назначен на пост вице-президент АЛРОСА.
Юрий Дуденков внес достойный вклад в развитие алмазной промышленности страны, посвятив бо́льшую часть своей жизни исследовательской и организаторской работе в этой отрасли.
Редакция Rough&Polished приносит искренние соболезнования родным и близким Юрия Дуденкова.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург