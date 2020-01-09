Скончался Юрий Дуденков, бывший вице-президент АЛРОСА

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Вчера умер Юрий Александрович Дуденков, бывший вице-президент АЛРОСА, курировавший сбытовую политику компании.Юрий Александрович родился в 1943 году в Москве. Закончил МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «геолог-геохимик», кандидат геолого-минералогических наук. С 1967 по 1973 год работал в Научно-исследовательском институте алмазов и инструмента «ВНИИАЛМАЗ», в Московском государственном университете. С 1976 по 1986 год трудился в Гохране Минфина СССР, в котором прошел путь от старшего научного сотрудника лаборатории до заместителя главного инженера, начальника техотдела Гохрана, начальника центра сортировки алмазов Комдрагмета России. В 1993 году перешел на работу в АК «АЛРОСА», где курировал сортировку и продажу алмазов. С 1998 по 2000 год – генеральный директор Единой сбытовой организации АЛРОСА, в феврале 2000 года был назначен на пост вице-президент АЛРОСА.Юрий Дуденков внес достойный вклад в развитие алмазной промышленности страны, посвятив бо́льшую часть своей жизни исследовательской и организаторской работе в этой отрасли.Редакция Rough&Polished приносит искренние соболезнования родным и близким Юрия Дуденкова.