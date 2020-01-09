Эксклюзив

Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других

Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...

09 января 2020

Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски

Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...

30 декабря 2019

Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами

Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

23 декабря 2019

«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»

Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...

16 декабря 2019

Наша главная задача в том, чтобы вдохновить потребителей на приобретение бриллиантов - Жан-Марк Либерхерр

Имея более чем 25-летний опыт работы на различных руководящих должностях во многих географических регионах мира, выполняя разнообразные функции в различных сферах деятельности, Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) обладает еще и более чем...

09 декабря 2019

Компания Signet Jewelers объявила торговые результаты в праздничный сезон

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signet_logo_news.pngКомпания Signet Jewelers Limited, крупнейший в мире ритейлер ювелирных изделий с бриллиантами, опубликовала данные о продажах за девять недель, закончившихся 4 января 2020 года («Праздничный сезон»).
По данным компании, продажи в сопоставимых магазинах в целом по миру выросли на 1,6% по сравнению с прошлым годом, а в Северной Америке - на 2,0%. 
Интернет-продажи Signet увеличились на 13,5%, а в сопоставимых физических магазинах, напротив, упали на 0,2%. 
«Мы обеспечили рост продаж в магазинах, опережая плановые расчеты, поскольку мы второй год продолжаем реализовывать проект по трансформации бизнеса «Путь к великолепию» (Path to Brilliance). Новизна товара, инвестиции в наши цифровые возможности и более целенаправленные маркетинговые кампании стимулировали как развитие электронной коммерции, так и экономический рост в Северной Америке. Я хотела бы искренне поблагодарить 30 тыс членов нашей команды, чья преданность и ориентированность на клиентов позволили нам эффективно работать в этот праздничный сезон и позитивным образом пересмотреть наши финансовые ориентиры 2020 года», - прокомментировала генеральный директор Signet Вирджиния Дросос (Virginia C. Drosos).  

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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