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09 декабря 2019

Производство алмазов в Анголе показало спад, в то время как продажи в 2019 году выросли

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angola_flag.pngВ 2019 году Ангола произвела 9 086 млн каратов алмазов в результате промышленной деятельности, что на 4,8% меньше, чем в предыдущем году из-за закрытия алмазного рудника.
Тем не менее президента Endiama Ганга Жуниор (Ganga Júnior) мообщил, что годовой объем производства составил 9,121 млн каратов камней при полупромышленном производстве.
Агентство Macauhub привело сообщение Ганги, который заявил, что в прошлом году полупромышленный алмазный сектор произвел 35 856 каратов алмазов.
Промышленный сектор реализовал 9,114 млн каратов алмазов при средней стоимости в $138,58 долларов за карат по сравнению с $168,45 за карат в 2018 году, что указывает на снижение цены на 7%.
По словам президента Endiama, в 2019 году промышленный и полупромышленный алмазный секторы всего реализовали 9 149 млн каратов алмазов.
Компания выручила 1,263 млрд долларов от продажи камней в 2019 году, что на 34,7 млн ​​долларов больше, чем в предыдущем году.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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