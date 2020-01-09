Lucara сотрудничает с Louis Vuitton и HB для огранки алмаза «Sewelô» весом 1 758 каратов

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Фото: Lucara







«Мы рады сотрудничать с Louis Vuitton, знаменитым домом предметов роскоши, чтобы превратить исторический алмаз Sewelô массой 1 758 каратов, крупнейший алмаз Ботсваны, в коллекцию изысканных украшений, которые ознаменуют это необычайное открытие и принесут прямые выгоды нашим местным сообществам в Ботсване", - сказала исполнительный директор Lucara Эйра Томас (Eira Thomas).

Lucara получит авансовый нематериальный платеж за Sewelô и сохранит за собой долю в 50% в отдельных бриллиантах.

Кроме того, 5% всей выручки от розничной продажи, полученной от этой исторической коллекции, будут инвестированы непосредственно в Ботсвану в рамках инициатив, предпринимаемых Lucara на уровне развития общин.

Алмаз Sewelô был классифицирован как почти драгоценный камень переменного качества, и недавний анализ подтвердил, что он также включает в себя области белого цвета более высокого качества.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished «Мы рады сотрудничать с Louis Vuitton, знаменитым домом предметов роскоши, чтобы превратить исторический алмаз Sewelô массой 1 758 каратов, крупнейший алмаз Ботсваны, в коллекцию изысканных украшений, которые ознаменуют это необычайное открытие и принесут прямые выгоды нашим местным сообществам в Ботсване", - сказала исполнительный директор Lucara Эйра Томас (Eira Thomas).Lucara получит авансовый нематериальный платеж за Sewelô и сохранит за собой долю в 50% в отдельных бриллиантах.Кроме того, 5% всей выручки от розничной продажи, полученной от этой исторической коллекции, будут инвестированы непосредственно в Ботсвану в рамках инициатив, предпринимаемых Lucara на уровне развития общин.Алмаз Sewelô был классифицирован как почти драгоценный камень переменного качества, и недавний анализ подтвердил, что он также включает в себя области белого цвета более высокого качества.

Lucara Diamond вступила в сотрудничество с Louis Vuitton и компанией HB, производителем бридлиантов из Антверпена, для огранки своего исторического алмаза «Sewelô» весом 1 758 каратов, добытого на руднике Карове (Karowe) в Ботсване в апреле 2019 года.Sewelô, что означает «редкая находка» на языке тсвана, является вторым алмазом весом более тысячи каратов, добытым на руднике Карове за четыре года, и самым большим из когда-либо произведенных в Ботсване.