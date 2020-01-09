Эксклюзив

Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других

Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...

09 января 2020

Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски

Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...

30 декабря 2019

Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами

Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

23 декабря 2019

«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»

Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...

16 декабря 2019

Наша главная задача в том, чтобы вдохновить потребителей на приобретение бриллиантов - Жан-Марк Либерхерр

Имея более чем 25-летний опыт работы на различных руководящих должностях во многих географических регионах мира, выполняя разнообразные функции в различных сферах деятельности, Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) обладает еще и более чем...

09 декабря 2019

Lucara сотрудничает с Louis Vuitton и HB для огранки алмаза «Sewelô» весом 1 758 каратов

Сегодня
Новости

Lucara Diamond вступила в сотрудничество с Louis Vuitton и компанией HB, производителем бридлиантов из Антверпена, для огранки своего исторического алмаза «Sewelô» весом 1 758 каратов, добытого на руднике Карове (Karowe) в Ботсване в апреле 2019 года.
Sewelô, что означает «редкая находка» на языке тсвана, является вторым алмазом весом более тысячи каратов, добытым на руднике Карове за четыре года, и самым большим из когда-либо произведенных в Ботсване. 

news_26042019_lucara.png
                               Фото: Lucara


«Мы рады сотрудничать с Louis Vuitton, знаменитым домом предметов роскоши, чтобы превратить исторический алмаз Sewelô массой 1 758 каратов, крупнейший алмаз Ботсваны, в коллекцию изысканных украшений, которые ознаменуют это необычайное открытие и принесут прямые выгоды нашим местным сообществам в Ботсване", - сказала исполнительный директор Lucara Эйра Томас (Eira Thomas).
Lucara получит авансовый нематериальный платеж за Sewelô и сохранит за собой долю в 50% в отдельных бриллиантах.
Кроме того, 5% всей выручки от розничной продажи, полученной от этой исторической коллекции, будут инвестированы непосредственно в Ботсвану в рамках инициатив, предпринимаемых Lucara на уровне развития общин.
Алмаз Sewelô был классифицирован как почти драгоценный камень переменного качества, и недавний анализ подтвердил, что он также включает в себя области белого цвета более высокого качества.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished