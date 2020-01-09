DMCC открыл «первое в своем роде» хранилище и сейф в башне «Алмас», Дубай

Фото: DMCC

Ахмед бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), исполнительный председатель и главный исполнительный директор DMCC, сказал: «Открытие хранилища 818 в башне «Алмас» еще больше укрепляет позиции DMCC как центра торговли золотом, бриллиантами и ювелирными изделиями. Стратегическое расположение башни, высокий уровень безопасности и удобный доступ делают ее идеальным местом для создания хранилища драгоценных предметов».Викрам Джетвани (Vikram Jethwani), основатель и главный исполнительный директор хранилища 818, добавил: «Хранилище 818 - это первое в своем роде хранилище, где клиенты могут хранить ценные вещи с высоким уровнем безопасности. Клиентам предоставляется высочайший уровень комфорта и обслуживания, а также новейшие технологии безопасности, и мы гордимся тем, что располагаемся в одном из самых известных мест в ювелирном секторе ОАЭ - башне «Алмас»».Хранилище 818 предлагает высочайший уровень безопасности и оснащен надежным механизмом блокировки с двойным управлением. Каждый сейф имеет два замка с десятью рычагами, доступ к которым осуществляется с помощью двух уникальных ключевых профилей. Хранилище также предлагает полный спектр дополнительных услуг, включая страхование и ремонт на хранение ювелирных изделий.