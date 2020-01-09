I.Hennig запустил новую виртуальную брокерскую платформу

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I.Hennig Tenders, независимый оператор международных алмазных тендеров, объявил о запуске инновационной онлайн-платформы по торговле алмазным сырьем – «Виртуальный брокер» (Virtual Broker, VB).VB призван обеспечить безопасную среду для торговли необработанными алмазами, где продавцы и покупатели ведут онлайн переговоры непосредственно между собой по широкому спектру товаров.Просмотр товаров будет осуществляться в офисах Hennig Tenders в Антверпене, а транзакции - в режиме онлайн через новую платформу VB.Торговые мероприятия будут проводиться в новом формате, который позволит поставщикам и покупателям вести переговоры и заключать сделки онлайн в любой момент времени, не дожидаясь окончания мероприятия.Любые ставки, сделанные на платформе, будут напрямую передаваться в режиме реального времени продавцам, которые затем смогут решить, как реагировать. При том, что продавцы останутся анонимными, I. Hennig обеспечит надлежащее безопасное и надежное оформление и сопровождение всех сделок.VB обеспечит также повышенный уровень прозрачности и контроля для всех участников, предлагая нефильтрованный доступ к покупателям по всему миру и предоставляя дополнительные приложения, такие как «Купить сейчас», возможность продажи/покупки на условиях кредита, а также доступность мобильного устройства.I. Hennig проведет полное обучение зарегистрированных покупателей тому, как использовать платформу, ее новые и эксклюзивные торговые инструменты в ходе просмотров или по запросу.Первые торги на платформе «Виртуальный брокер» запланированы на 20-24 января.