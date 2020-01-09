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09 декабря 2019

Ангола прекратит полупромышленную разведку алмазов - СМИ

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angola_flag.pngОжидается, что правительство Анголы положит конец полупромышленной разведке алмазов в стране, чтобы сделать этот сектор более конкурентоспособным, прозрачным и эффективным, сообщают местные средства массовой информации.
Президент Endiama Ганга младший (Ganga Júnior) сказал, что страна хочет сохранить только промышленные предприятия, независимо от того, управляются они большими или маленькими кооперативами.
 «Мы работаем с крупными мировыми алмазными компаниями, чтобы повысить ценность этого сектора и, следовательно, сделать страну третьим по величине производителем и огранщиком алмазов в мире с учетом потенциала этого сектора», - привело информационное агентство Angop слова Ганги младшего.
Он сказал, что компании должны будут соблюдать требования, изложенные в регламенте, особенно в отношении правил разведки, обработки, защиты окружающей среды, продажи, налогов и социальной поддержки населения.
Ангола произвела 9,4 миллиона каратов алмазов в 2018 году.
Ожидается, что к 2022 году добыча алмазов возрастет до 13,8 млн каратов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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