Камерунские старатели экспортировали 655 каратов алмазов в 2019 году

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По данным Национального постоянного секретариата Кимберлийского процесса, в 2019 году алмазодобывающие компании Камеруна экспортировали 654,6 карата алмазов.КП выпустил семь сертификатов для старательских организаций, заработав более 45 млн центральноафриканских франков ($ 76,335).Секретариат заявил, что этот показатель экспорта не отражает реального потенциала страны, так как большое количество камерунских алмазов продается нелегально.В газете Business in Cameroon говорится, что, хотя старатели экспортировали 654,6 карата алмазов, всего в течение года сектор добыл более 1 595 каратов алмазов.Согласно сообщению, большая часть производства была продана по неформальным каналам, которые обычно поддерживали торговцы, разрабатывающие месторождения на востоке Камеруна. Этот регион является основным минеральным бассейном страны.