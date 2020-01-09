Эксклюзив
Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других
Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...
09 января 2020
Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски
Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...
30 декабря 2019
Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами
Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...
23 декабря 2019
«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»
Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...
16 декабря 2019
Наша главная задача в том, чтобы вдохновить потребителей на приобретение бриллиантов - Жан-Марк Либерхерр
Имея более чем 25-летний опыт работы на различных руководящих должностях во многих географических регионах мира, выполняя разнообразные функции в различных сферах деятельности, Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) обладает еще и более чем...
09 декабря 2019
Уникальные алмазы, добытые АГД ДАЙМОНДС, получили имена
Двум крупным алмазам, добытым АО «АГД ДАЙМОНДС» на ГОКе им. В. Гриба в декабре 2019 года и в январе 2020 года, присвоены имена выдающихся северян.
Уникальному алмазу весом 199,43 карата, добытому на ГОКе им. В. Гриба 17 декабря, присвоено имя «Георгий Седов» в честь русского гидрографа и полярного исследователя. 14 (27) августа 1912 года судно «Святой великомученик Фока» под командованием Г. Я. Седова вышло из порта Архангельска для покорения Северного полюса. Подобно ряду героических предшественников часть экспедиции погибла во льдах. Георгий Седов похоронен на острове Рудольфа в Арктике.
Эксклюзивному алмазу весом 86,46 карата, добытому на ГОКе им. В. Гриба 5 января, присвоено имя «Георгий Георгиев» в честь первооткрывателя месторождения алмазов им. М. В. Ломоносова, внесшего значительный вклад в дело открытия и становления Архангельской алмазоносной провинции. Алмаз «Георгий Георгиев» – пятнадцатый по счету из всех кристаллов ювелирного качества и особо крупных размеров, добытых на месторождении им. В. Гриба.
На снимках: алмаз «Георгий Седов», 199,43 карата (вверху), алмаз «Георгий Георгиев», 86,46 карата (внизу).
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург