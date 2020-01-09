Эксклюзив

Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других

Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...

09 января 2020

Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски

Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...

30 декабря 2019

Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами

Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

23 декабря 2019

«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»

Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...

16 декабря 2019

Наша главная задача в том, чтобы вдохновить потребителей на приобретение бриллиантов - Жан-Марк Либерхерр

Имея более чем 25-летний опыт работы на различных руководящих должностях во многих географических регионах мира, выполняя разнообразные функции в различных сферах деятельности, Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) обладает еще и более чем...

09 декабря 2019

Равиль Санатулов возглавит «Севералмаз»

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news_14012020_sanatulov.jpgРавиль Санатулов сменит Андрея Письменного на посту генерального директора компании «Севералмаз» группы АЛРОСА.
«Равиль Шамильевич обладает большим профессиональным и управленческим опытом, более десяти лет он возглавлял один из крупнейших ГОКов АЛРОСА. Уверен, что его знания будут востребованы на новом месте и помогут «Севералмазу» успешно решить все стоящие перед предприятием стратегические задачи», – прокомментировал назначение генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.
Равиль Шамильевич Санатулов родился в 1963 году. После окончания в 1986 году Иркутского политехнического института по специальности «горный инженер» он начал работать на прииске Ирелях Мирнинского ГОКа. За время работы в компании Равиль Шамильевич прошел путь от слесаря по ремонту горного оборудования до поста директора Айхальского ГОКа – координатора предприятий компании в п. Айхал, который он занимал с 2007 по 2018 годы. С осени 2018 года до назначения в «Севералмаз» Р. Ш. Санатулов являлся советником гендиректора АЛРОСА.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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