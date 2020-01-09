Тигр, усеянный розовыми бриллиантами, увековечен на монетах Монетного двора Перта

Монета «Драгоценный тигр» (Jewelled Tiger) изготовлена из 10 унций чистого золота, содержание которого составляет 99,99%, и украшена изящным трехмерным тигром из 18-каратного розового золота, который усыпан почти тремя каратами ярких розовых бриллиантов, добытых на знаменитом алмазном руднике Аргайл компании Rio Tinto. Два ярких зеленых колумбийских изумруда с рудника Мусо (Muzo) украшают глаза хищника. На монете выгравирована надпись «ДРАГОЦЕННЫЙ ТИГР» и китайский иероглиф «тигр».
«Драгоценный тигр» является третьим выпуском из серии монет с бриллиантами Монетного двора Перта, демонстрирующих почитаемых мифических и смертных существ Азии.
Признавая значение числа восемь в азиатских культурах и его связь с удачей и процветанием, Монетный двор Перта выпустит только восемь монет «Драгоценный тигр», каждая из которых представлена в роскошном кейсе с 18-каратной золотой вставкой и двумя дополнительными розовыми бриллиантами Аргайла.
На этом редком австралийском предмете коллекционирования на лицевой стороне изображен выполненный Джоди Кларк портрет королевы Елизаветы II, денежное наименование и дата 2020 года.
Монета «Драгоценный тигр» по цене 259 тыс. долларов США (включая налоги) доступна для покупки в магазине или через Интернет. Больше информации можно получить на сайте perthmint.com/thejewelledtiger, по телефону (+61 8) 9479 9936 или отправив электронное письмо по адресу masterpieces@perthmint.com.
Весь ассортимент драгоценных металлов Монетного двора Перта и многое другое можно найти на сайте perthmint.com, а также на Facebook, LinkedIn, Twitter и Instagram.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished