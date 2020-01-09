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09 декабря 2019

Декабрьские продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА показывают рост

Вчера
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alrosa_news_logo.pngГруппа АЛРОСА сообщает результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов за декабрь и 12 месяцев 2019 года.
В декабре 2019 года Группа АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $363,8 млн по сравнению с  $328,7 млн, что показывает рост по сравнению с предыдущим годом на 11%. Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $352,1 млн, бриллиантов − $11,6 млн, в то время как в 2018 году объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $323,7 млн, бриллиантов − $5 млн.
Всего за 12 месяцев 2019 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении составили $3,338 млрд. Такой показатель указывает на спад по сравнению с 2018 годом, когда продажи алмазно-бриллиантовой продукции составили $4,507 млрд. При этом общая стоимость реализованного за 2019 год алмазного сырья составила $3,273 млрд, бриллиантов – $64,7 млн. За 2018 год общая стоимость реализованного алмазного сырья составила $4,412 млрд, а бриллиантов – $95,3 млн.
«В декабре мы наблюдали появившиеся ранее во втором полугодии признаки стабилизации спроса на алмазы на фоне постепенного восстановления баланса на рынке. Этому в немалой степени способствовала гибкая сбытовая стратегия добывающих компаний, – прокомментировал результаты заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев. – Огранщики и ритейл входили в 2019 год с большими запасами готовой продукции, однако их расчет на активный спрос не оправдался. В сочетании с рядом других факторов это запустило масштабное высвобождение запасов и одновременно подкосило спрос на алмазное сырье. В результате продажи алмазов добывающими компаниями в 2019 году упали относительно 2018 года практически на треть. Вместе с тем, отмечается устойчивый спрос на ювелирные украшения со стороны конечных потребителей. Предварительные результаты продаж ювелирных изделий в период рождественских праздников свидетельствуют о росте спроса относительно прошлого года в отдельных регионах. Это показывает, что приобретение украшений с бриллиантами остается одним из основных способов выражения особых чувств».

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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