NMDC будет разрабатывать многомиллиардное месторождение алмазов в Индии

Вчера

Государственная индийская горнодобывающая компания NMDC намерена выиграть многомиллиардный контракт на разведку и добычу алмазов на крупном проекте, который ранее был покинут мировой алмазодобывающей компанией Rio Tinto, сообщают средства массовой информации. Правительство штата Мадхья-Прадеш попросило NMDC изучить месторождения Бандер, которые могут содержать миллионы каратов алмазов. Правительство штата в прошлом месяце передало лицензию на разведку меньшей части месторождения Essel Mining & Industries, входящей в состав индийского конгломерата Aditya Birla. По оценкам Rio Tinto и правительства штата, этот участок был оценен в 9 миллиардов долларов.Нирадж Мандлой (Neeraj Mandloi), главный секретарь Государственного департамента минеральных ресурсов, заявил: «Наши геологические исследования показали, что вся территория, которая в основном остается неисследованной, богата алмазами». По его словам, коммерческая добыча может принести миллиарды долларов.«Мы попросили NMDC выполнить комплексную разведку и добычу полезных ископаемых, и компания проявила предварительный интерес», - добавил он.Исследования показали, что Мадхья-Прадеш, единственный алмазодобывающий регион в Азии, может войти в десятку мировых производителей алмазов.NMDC уже добывает камни на соседнем руднике Майхгаван (Majhgawan) в районе Панна, Мадхья-Прадеш, где компания добыла около 1 миллиона каратов алмазов. Власти штата также попросили NMDC исследовать и добывать алмазы на нескольких других блоках, сказал Мандлой. NMDC полна энтузиазма и с нетерпением ждет возможности разрабатывать еще одну шахту в Мадхья-Прадеш.