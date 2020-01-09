Forevermark представляет В Китае концепцию розничной торговли следующего поколения

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Forevermark, алмазный бренд De Beers Group, недавно представил первый бутик в рамках своей концепции розничной торговли "Next Generation" (Новое поколение), расположенный в известном ювелирном универмаге «Caibai» в Пекине. Недавно отремонтированный бутик площадью 100 квадратных метров отличается от традиционных бутиков, предлагая своим клиентам открыть для себя мир Forevermark с помощью захватывающего, интерактивного и информативного опыта. Forevermark впервые предлагает такого рода потребительский опыт в рамках одного из своих розничных партнеров. Бутик оснащен рядом инноваций и цифровых технологий, в том числе «стеной открытий» и двумя «интерактивными стойками», которые находятся в самом центре бутика. Каждая стойка является центром внимания для работников Forevermark, которые предлагают вдохновение, опыт и свои рекомендации клиентам. Стена открытий, отмечающая стремление к красоте Forevermark, рассказывает о происхождении алмазов и о том позитивном влиянии, которое алмазы Forevermark оказывают на сохранение, защиту и восстановление мира природы. Это место, где потребители могут исследовать историю добычи камней и проследить за путешествием бриллианта Forevermark.Нэнси Лю (Nancy Liu), генеральный директор Forevermark, сказала: «Наша концепция розничной торговли следующего поколения позволяет нам предлагать нашим клиентам больше, чем традиционные розничные предложения; место, где они могут окунуться в мир Forevermark и открыть для себя путешествие своего бриллианта Forevermark. Мы сосредоточены на создании открытой и гостеприимной среды, и мы рады запустить этот потрясающий концепт нашего бренда в партнерстве с Caibai».Кроме того, в бутике имеется комната для консультаций, где клиенты могут спокойно отдохнуть, просмотреть знаменитые коллекции и получить такие услуги, как чистка ювелирных изделий Forevermark, а также консультации экспертов по камням Forevermark.Дизайн бутика отражает историю бриллиантов бренда - пол имеет форму ромба, угловые стены имеют землистую линейную текстуру, символизирующую слои во времени и миллиарды лет, которые требуются для того, чтобы алмазы вышли к поверхности Земли. В магазине также представлен настоящий кимберлит, чтобы подчеркнуть природное происхождение каждого бриллианта.