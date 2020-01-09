Ювелиры ОАЭ требуют снижения 5-процентной пошлины на импорт ювелирных изделий

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Розничные торговцы золотом и алмазами в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) надеются на снижение 5-процентной пошлины на импорт ювелирных изделий, заявив, что такой шаг избавит их от крайне неустойчивых цен на золото, которые установились с июня прошлого года. В условиях нестабильности курса золота розничные цены можно будет контролировать только благодаря снижению пошлины.В январе 2018 года Дубай и Шарджа, два ключевых направления для импорта ювелирных изделий в регион, ввели пошлину на импорт в размере 5%. Это повлияло на цены на товар, и в частности подорвало репутацию Дубая как одного из лучших мест в мире для приобретения недорогого золота. Именно эта 5-процентная импортная пошлина, по мнению ритейлеров, должна быть снята, чтобы оживить отрасль. Ювелиры ОАЭ сталкиваются с серьезными проблемами каждый раз, когда цены на золото растут. Им крайне трудно продавать золото, когда покупатели стараются воздерживаться от покупок.В последние дни на нестабильность цен на золото также повлияла напряженность в отношениях между США и Ираном. Это негативно отразилось на покупках золотых украшений во время дубайского фестиваля скидок - одного из ключевых событий в календаре покупок золота в Дубае, ОАЭ.