Правительство РФ намерено полностью передать «Алмазювелирэкспорт» в частный сектор - СМИ

Вчера

В рамках утвержденного правительством РФ плана приватизации акции компании «Алмазювелирэкспорт» будут полностью переданы в частный сектор, сообщает Interfax.Согласно распоряжению, подписанному Дмитрием Медведевым и опубликованному на сайте правительства РФ, приватизация «Алмазювелирэкспорта» будет осуществлена после передачи полномочий компании в части экспорта драгоценных металлов и драгоценных камней Госфонда другой организации.План приватизации рассчитан на трехлетний период.В общей сложности в период с 2020 года по 2022 год предусматривается приватизация «186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия РФ в 13 обществах с ограниченной ответственностью, а также более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны», говорится на сайте правительства.