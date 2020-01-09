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09 декабря 2019

Замбия продлила срок действия лицензии изумрудного рудника Gemfields Кагем до 2045 года

Вчера
Новости

Правительство Замбии продлило лицензию на добычу изумрудов компании Kagem Mining, сообщает Gemfields, которой принадлежит 75% ее акций.
В заявлении говорится, что благодаря продлению лицензии Kagem сможет продолжать добычу изумрудов в течение 25 лет до апреля 2045 года. 

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Измурудный рудник Кагем                                                                                                               Фото: Gemfields

Считается, что рудник Кагем (Kagem) является крупнейшим в мире рудником, на котором добывают изумруды.
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, выручка от продажи камней, добытых на Кагем, составила $33,2 млн по сравнению с $21 млн, полученным за тот же период предыдущего года.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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